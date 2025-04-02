«Дзен» запустил функцию донатов для поддержки авторов
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Как это работает? Чтобы отправить донат, пользователю нужно авторизоваться, зайти на канал автора или в конкретный материал и нажать кнопку «Поддержать автора». Сумма пожертвования варьируется от 50 до 5 тыс. рублей — ее определяет сам пользователь.
Для активации функции авторам необходимо зайти в личный кабинет (студию), перейти в раздел «Донаты» и подключить инструмент, указав банковскую карту, выпущенную в России. После проверки карты (списание и возврат 1 рубля) кнопка «Поддержать автора» появится во всех публикациях на канале, исключая посты.
Аналитика и вывод средств. В разделе «Донаты» авторы могут отслеживать поступления, анализировать, какие материалы принесли больше донатов, и делиться ссылкой для поддержки с других платформ. Средства за вычетом комиссии 10% автоматически переводятся на карту на следующий день.
- «Дзен» начал тестировать монетизацию контента авторов по подписке в мае прошлого года. В компании утверждали, что авторы благодаря размещению материалов на платформе смогут зарабатывать до 100 тысяч рублей за месяц.
- В октябре донаты для блогеров запустил видеохостинг Rutube. Оставить донат можно в web-версии во время проведения прямых эфиров, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Фото на обложке: Justin Morgan / Shutterstock / FOTODOM
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