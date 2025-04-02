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«Дзен» запустил функцию донатов для поддержки авторов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Платформа «Дзен» представила функцию донатов, позволяющую пользователям благодарить авторов за контент, оставляя единоразовые пожертвования к отдельным публикациям. Об этом сообщает канал «Дзен для авторов».
«Дзен» запустил функцию донатов для поддержки авторов
  1. Новости

Как это работает? Чтобы отправить донат, пользователю нужно авторизоваться, зайти на канал автора или в конкретный материал и нажать кнопку «Поддержать автора». Сумма пожертвования варьируется от 50 до 5 тыс. рублей — ее определяет сам пользователь.

Для активации функции авторам необходимо зайти в личный кабинет (студию), перейти в раздел «Донаты» и подключить инструмент, указав банковскую карту, выпущенную в России. После проверки карты (списание и возврат 1 рубля) кнопка «Поддержать автора» появится во всех публикациях на канале, исключая посты.

Аналитика и вывод средств. В разделе «Донаты» авторы могут отслеживать поступления, анализировать, какие материалы принесли больше донатов, и делиться ссылкой для поддержки с других платформ. Средства за вычетом комиссии 10% автоматически переводятся на карту на следующий день.

  • «Дзен» начал тестировать монетизацию контента авторов по подписке в мае прошлого года. В компании утверждали, что авторы благодаря размещению материалов на платформе смогут зарабатывать до 100 тысяч рублей за месяц.
  • В октябре донаты для блогеров запустил видеохостинг Rutube. Оставить донат можно в web-версии во время проведения прямых эфиров, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото на обложке: Justin Morgan / Shutterstock / FOTODOM

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