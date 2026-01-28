Джефф Безос вернулся в топ–3 самых богатых людей мира Forbes

Джефф Безос вернулся на третье место в рейтинге миллиардеров Forbes: его состояние достигло $215 млрд на фоне роста акций Amazon. Бумаги компании прибавили 2,4% после решения закрыть офлайн-проекты Amazon Go и Amazon Fresh. Перестановки в рейтинге совпали с резкими колебаниями акций бигтеха и пересмотром офлайн-стратегий.

Рост акций Amazon оказался сильнее акций Alphabet

Как пишет Forbes, 27 января 2026-го акции Amazon выросли на 2,4% — до более чем $244. Такую динамику спровоцировало решение компании закрыть розничные магазины Amazon Go и Amazon Fresh.

Это позволило основателю Amazon Джеффа Безоса обойти сооснователя Google Сергея Брина и вернуться в тройку самых богатых людей мира по версии Forbes. В тот же день акции прибавили 0,6%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержать Сергея Брина на третьей строчке рейтинга.

Что представляли собой Amazon Go и Amazon Fresh

Amazon Go и Amazon Fresh — два офлайн-проекта Amazon в продуктовом ритейле, запущенные в разное время и с разными задачами.

Amazon Go — это небольшие магазины у дома без касс и кассиров. Оплата за покупки списывалась автоматически после выхода из магазина. Ассортимент был ограничен готовой едой, снеками, напитками и базовыми продуктами.

Amazon Fresh начинался как сервис доставки продуктов, запущенный ещё в 2007 году. С 2020 года он вышел в офлайн. Магазины Amazon Fresh представляли собой полноформатные супермаркеты для регулярных закупок с широким ассортиментом свежих продуктов, бакалеи и non-food-товаров.

Amazon Go и Amazon Fresh не смогли стать «по-настоящему уникальными»

В январе 2026 года в Amazon признали, что форматы Amazon Go и Amazon Fresh не смогли создать «по-настоящему уникальный клиентский опыт с устойчивой экономической моделью, необходимой для масштабного роста».

Компания сообщила, что сосредоточится на развитии сервисов доставки и планирует открыть более 100 новых магазинов Whole Foods Market*Сеть крупных продуктовых супермаркетов с упором на натуральные и органические продукты. в ближайшие годы. Часть существующих точек Amazon Go и Amazon Fresh будет переоборудована под формат Whole Foods.

Состояние Сергея Брина увеличилось с ростом капитализации Alphabet

Джефф Безос долгое время удерживал третье место в рейтинге миллиардеров Forbes, однако 13 января 2026 года расстановка сил изменилась — место основателя Amazon занял сооснователь Google, акционер Alphabet Сергей Брин. Он поднялся в топ-3 на фоне роста капитализации Alphabet.

В понедельник, 12 января 2026-го, Alphabet стала четвёртой компанией в мире с рыночной капитализацией $4 трлн. Ранее таких показателей смогли достичь лишь три бигтеха — Nvidia, Microsoft и Apple.

Дополнительным драйвером роста акций Alphabet стало новое соглашение между Apple и Google. Apple объявила, что будет использовать модель Gemini от Google в качестве основы для своих ИИ-моделей и следующего поколения Siri.

Как отмечает Forbes, на этом фоне акции Amazon снизились почти на 2%, что и позволило Сергею Бринy временно обойти Джеффа Безоса в рейтинге.

Маск, Цукебргер и Безос — в топ-3 рейтинга миллиардеров Forbes

По оценке Forbes, по состоянию на 28 января силы в рейтинге миллиардеров распределились следующим образом:

Первое безоговорочно удерживает основатель Tesla и SpaceX, а также владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск. Его состояние оценивается в $342 млрд. На втором месте — глава компании Meta* Марк Цукерберг с капиталом $216 млрд. Третье место удерживает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние — $215 млрд.

Сооснователь Google Сергей Брин занимает восьмое место с капиталом $138 млрд. Выше в рейтинге остаются сооснователь Google Ларри Пейдж ($274,3 млрд), один из крупнейших инвесторов в мире Уоррен Баффет ($154 млрд), гендиректор LVMH Бернар Арно ($178 млрд) и основатель компании Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд).