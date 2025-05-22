E-commerce стало самым востребованным направлением среди предпринимательниц
Согласно совместному исследованию компании VK и маркетплейса цветов и подарков Flowwow, e-commerce стал наиболее популярным направлением среди предпринимательниц в России. С материалами ознакомился Русбейс.
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На e-commerce на площадках VK за последний год было направлено более 23% маркетингового бюджета женщин-предпринимателей. На втором месте по популярности находятся предложения по отдыху и развлечениям (18%), а замыкает тройку индустрия образования (13%). На платформе Flowwow наиболее продаваемыми категориями являются цветы (82%), кондитерские и хлебобулочные изделия (9%) и съедобные букеты (5%).
Следует отметить, что в первом квартале рекламные бюджеты женщин на VK увеличились на 57% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Основным объектом продвижения остаются сообщества в социальных сетях, на которые приходится 68% размещений.
По данным Flowwow, женщины ежегодно увеличивают свои обороты более чем на 70%. Лидерами остаются Москва и Санкт-Петербург. Наибольшие доходы в регионах наблюдаются в Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Ростовской и Самарской областях, а также в республике Татарстан.
- В преддверии 8 Марта депутат Дмитрий Гусев обратился в Минсельхоз с предложением поднять к празднику пошлины на ввозимые в Россию цветы и снизить НДС для отечественных цветоводов до 10%. Однако в Flowwow раскритиковали эту идею, так как в результате повысятся цены на цветочную продукцию.
Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / FOTODOM
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