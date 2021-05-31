Сервис для юридической фиксации устных договоренностей привлек $1 млн для развития в США

Приложение e-gree для юридической фиксации устных договоренностей привлекло $1 млн от Impulse VC (лид-инвестор раунда), фонда Игоря Рябенького AltaIR Capital, участников венчурного клуба AltaClub и австралийской супермодели и филантропа Джессики Кахавати. Об этом RB.ru рассказали в e-gree.

Сервис позволяет людям без профильного образования закреплять деловые и личные отношения юридическими документами. Через e-gree пользователи фиксируют условия спора, юридически защищают передачу чувствительной информации, обеспечивают конфиденциальность встречи и переписки, фиксируют условия денежных займов, заключают брачные контракты и составляют завещания.

Сейчас в e-gree доступно 22 соглашения, от пользователя требуется выбрать подходящий, внести свои данные и отправить другому пользователю на подпись. Для подписания нужно установить приложение e-gree и принять условия договора. Среднее время подписания договора займет не более пары минут, уверяют создатели.

Компания зарабатывает по модели подписки: первые три соглашения можно закрепить бесплатно, далее сервис предложит оформить месячную или годовую подписку, стоимость которой составит $14,99 или $39,99 соответственно. Отдельный контракт без оформления подписки обойдется в $0,99.

Привлеченные инвестиции команда направит на доработку продукта, PR и маркетинг в США. Условия инвестиций и оценка компании не раскрываются.

e-gree основан предпринимателями Ильей Флаксом (Fibrum, Immo Games), Аразом Маметом (VR Box) и американским юристом Китом Фрейзером в 2020 году. Ранее в проект проинвестировали $200 тысяч Наталья Водянова и Мэтью Фрейд — филантроп, венчурный инвестор и правнук Зигмунда Фрейда.

Сегодня англоязычная версия e-gree доступна в AppStore и Google Play по всему миру, а общее число пользователей уже превышает 10 тысяч. В апреле 2021 года приложение было запущено на русском языке, готовится адаптация еще на 7 языках, среди которых — испанский, французский и итальянский.

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