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Онлайн-продажи продуктов вырастут на 4% за счет скидок и бонусов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В первом квартале 2023 года онлайн-продажи продуктов питания в России вырастут на 4%. Однако это все равно меньше уровня предыдущего квартала в 182 млрд рублей.

Онлайн-продажи продуктов вырастут на 4% за счет скидок и бонусов

На первом месте по продажам продуктов питания в 2022 году оказался Сбермаркет» с оборотом 103,5 млрд рублей второе место занял — «Вкусвилл» с 91,2 млрд рублей, третье — «Самокат» с 82,5 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на динамику квартал к кварталу повлияют замедление продовольственной инфляции относительно высокой базы марта прошлого года, нестабильная ситуация с доходами, сокращение числа клиентов сервисов доставки, а также рост числа потребителей, экономящих на продовольственных товарах.

На рост рынка в четвертом квартале повлияли масштабный рост инвестиций в маркетинг и увеличение доли промо у крупнейших игроков. 

Россияне стали на 12% меньше тратить на продукты и услуги, свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Первый ОФД». Значительнее снизились расходы на электронику, детские товары, мебель и табачные изделия.

Эксперты объясняют снижение расходов россиян возвратом к сберегательной модели поведения, которая началась еще в 2022 году. В феврале расходы жителей России вырастут, но о восстановлении активности потребителей можно будет говорить только по данным за первый квартал текущего года, поясняют эксперты.

Фото на обложке: Unsplash

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