Расходы россиян на продукты в январе сократились на 12% — «Первый ОФД»

Россияне стали на 12% меньше тратить на продукты и услуги, свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Первый ОФД». Значительнее снизились расходы на электронику, детские товары, мебель и табачные изделия.

По данным оператора фискальных данных «Первый ОФД», в январе 2023 года траты россиян на ряд товаров значительно сократились. Эксперты сравнили данные за прошедший месяц с тем же периодом 2022 года.

На продукты и услуги россияне потратили на 12% меньше, на электронную технику, товары для детей, предметы мебели, изделия из табака расходы снизились на 20%. Расходы на медикаменты и товары для красоты упали на 18%, на алкогольную продукцию – на 16%.

В январе 2023 года россияне больше потратили на праздничные товары в два раза больше, чем в январе 2022-ого. Расходы на сувенирную продукцию, товары для дома увеличились на 19% и 16% соответственно.

Эксперты объясняют снижение расходов россиян возвратом к сберегательной модели поведения, который начался еще в 2022 году. В феврале расходы жителей России вырастут, но о восстановлении активности потребителей можно будет говорить только по данным за первый квартал текущего года, поясняют эксперты.

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