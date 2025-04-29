Каждый четвертый россиянин имеет любимый бренд на маркетплейсе

Четверть покупателей (25%), принявших участие в опросе «Яндекс Маркета» о покупках на маркетплейсах, регулярно приобретают товары у одних и тех же продавцов. С исследованием, в котором приняли участие более 1,2 тыс. россиян, ознакомился Русбейс.

Почти половина покупателей (48%) обращают внимание на бренд при совершении покупок на маркетплейсах. Особенно это касается электроники (42%), продуктов питания и товаров повседневного спроса (36%), а также одежды, обуви, детских товаров и парфюмерии (30%).

45% респондентов добавляют интересные магазины в «Избранное», а 20% совершают покупки непосредственно из этого раздела. Каждый пятый опрошенный (20%) совершает покупки именно с витрин бренда.

На решение о повторной покупке влияют: положительный опыт использования товара (40%), скидки и акции (33%), а также креативная реклама (25%). Среди популярных брендов, к которым россияне возвращаются чаще всего, – Gloria Jeans, ТВОЕ, Sokolov и O′STIN.

В начале марта исследование сервиса показало, что перед покупкой брендовых товаров в интернете 49% россиян проверяют их наличие на любимом маркетплейсе и в соцсетях. При этом почти половина покупателей (48%) не обращаются к другим платформам, если нашли товар на маркетплейсе.

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