Половина россиян проверяют наличие товаров на маркетплейсах перед покупкой в интернете

Перед покупкой брендовых товаров в интернете 49% россиян проверяют их наличие на любимом маркетплейсе и в соцсетях. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Маркета», которое есть в распоряжении Русбейс. В ходе него были опрошены свыше 1,2 тыс. человек.

При этом почти половина покупателей (48%) не обращаются к другим платформам, если нашли товар на маркетплейсе. Если он был обнаружен на сайте бренда, в соцсетях или офлайн-магазине, то в 70% случаев покупатель также проверит его наличие на маркетплейсе. 23% россиян поступают так всегда, 30% сравнивают определенные категории товаров, а 7% приступают к поиску на маркетплейсах только после офлайн-знакомства с понравившейся вещью.

Наиболее часто пользователи сравнивают цены на такие категории товаров, как электроника (46%), товары для детей (37%), товары для дома и одежда, обувь, аксессуары (34%). При этом 44% россиян ищут товары по названию и модели, а 41% — по названию бренда.

Почему россияне предпочитают маркетплейсы? Основной причиной выбора маркетплейсов, говорят авторы исследования, является удобная доставка, на которую указывают 68% респондентов. Кроме того, почти все отмечают удобное расположение пунктов выдачи и короткие сроки доставки, важную роль также играет бесплатная доставка.

Ранее Центр исследований объединенной компании Wildberries и Russ представил портрет типичного менеджера пункта выдачи заказов (ПВЗ). Согласно опросу, в котором приняли участие свыше 400 сотрудников маркетплейса по всей России, большинство менеджеров ПВЗ — это девушки от 18 до 24 лет, 70% из них имеют среднее или среднее специальное образование.

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