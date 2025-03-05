Wildberries представил портрет менеджера пункта выдачи заказов
Центр исследований объединенной компании Wildberries и Russ представил портрет типичного менеджера пункта выдачи заказов (ПВЗ). В опросе приняли участие более 400 сотрудников по всей России, рассказали в пресс-службе компании.
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Как показал опрос, 60% менеджеров ПВЗ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, причем большинство из них — женщины. Около 70% респондентов имеют среднее или среднее специальное образование.
Главным мотивом трудоустройства для 62% менеджеров стала близость работы к дому, а для 46% — гибкий график. Больше половины заявили, что у них достаточно времени для общения с близкими и увлечений: 21% занимается рукоделием, 8% читают книги, 6% занимаются фитнесом или йогой.
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Фото на обложке: KELENY / Shutterstock / FOTODOM
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