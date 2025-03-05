Маркетплейсы попросили снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила снизить штрафы для маркетплейсов в рамках законопроекта о платформенной экономике. Предложения были направлены к заседанию рабочей группы при Минэкономразвития 5 марта, сообщил «Ведомостям» представитель АКИТ.
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В Минэке заявили, что в процессе обсуждения законопроекта его авторы получили около 200 предложений, многие из которых учитываются, а доработка документа продолжится на площадке Федерального собрания.
Как сейчас? Согласно текущей редакции законопроекта, нарушение операторами онлайн-торговли требований по размещению предложений наказывается штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц, а повторное нарушение — от 1 млн до 2 млн рублей. По мнению представителя АКИТ, такие штрафы несоразмерны деянию. «Мы предлагаем не снизить, а дифференцировать ответственность в зависимости от последствий нарушения», — указал он.
Предложения ассоциации. АКИТ призвала уточнить нарушения и назначить отдельные штрафы по каждому из них. Например, если маркетплейс без оснований заблокирует карточку товара или ограничит партнеру доступ к личному кабинету, штраф для юрлиц, по мнению ассоциации, может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае размещения запрещенных товаров, штрафы для юрлиц могут достигать 200 тыс. рублей.
Самые крупные штрафы АКИТ предлагает назначать за неисполнение требований к содержанию договора с партнером и его размещению на платформе. Согласно предложению организации, для юрлиц штраф составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а при повторном нарушении — от 1 млн до 2 млн рублей.
Позиция бизнеса. Представитель Wildberries поддержал инициативы АКИТ, подчеркнув, что «в законопроекте необходимо придерживаться принципа соразмерности наказания нарушению». Если законопроект будет принят в текущей редакции, это приведет к значительным затратам для маркетплейсов, оцениваемым в десятки миллиардов рублей ежегодно, подчеркнули в компании.
- Разработка закона «О платформенной экономике» началась в конце сентября 2024 года. С тех пор законопроект несколько раз корректировался. Последние изменения касаются блокировки контента с нецензурной лексикой, пропагандой порнографии, насилия и жестокости. Под регулирование подпадают издательские группы и маркетплейсы.
Фото на обложке: Natalya Kosarevich / Shutterstock / FOTODOM
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