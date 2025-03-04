Маркетплейсы обяжут блокировать контент с нецензурной лексикой
Владельцев цифровых платформ могут обязать удалять контент, содержащий нецензурную лексику, пропаганду порнографии, насилия и жестокости. Об этом говорится в новой версии законопроекта о платформенной экономике, с которой ознакомился «Коммерсантъ».
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Зачем нужен запрет мата? Под регулирование подпадают, в частности, издательские группы и маркетплейсы. В Минэкономразвития пояснили, что норма о запрете мата направлена на унификацию правил, так как этот вопрос уже регулируется законами «О государственном языке РФ» и «О рекламе».
Представители Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» заявили «Коммерсанту», что уже соблюдают действующие требования о нецензурной брани. Например, в WB товары с матом размещаются в специальном разделе для взрослых, доступ к которому возможен только после подтверждения возраста. Аналогичные меры применяются и в Ozon, где карточки товаров проходят автоматизированную модерацию.
Издательская группа «Эксмо-АСТ» напомнила, что с 2016 года продукция с нецензурной лексикой уже маркируется как 18+ и продается в запечатанной упаковке. Требования распространяются на все каналы продаж, уточнили в компании.
Мнение экспертов. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты поддержали инициативу. «Только оператор цифровой посреднической платформы в данной ситуации может успешно контролировать контент, размещаемый продавцами», — отметила Карина Ложникова, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР.
- Единую систему регулирования для посреднических цифровых платформ Минэк предложил в конце сентября 2024 года. Тогда же глава ведомства Максим Решетников сообщил о разработке соответствующего законопроекта. В случае принятия под его действие подпадут маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и другие площадки.
- В начале февраля законопроект был обновлен — в него внесли изменения, предложенные бизнесом. Например, в новой версии документа платформы освободили от обязанности отслеживать «маскировку» сотрудников под самозанятых, а также убрали требование ограничивать самозанятым возможность принимать заказы от бывших работодателей.
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