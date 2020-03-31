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Запущена платформа с услугами PR для бизнеса в условиях пандемии коронавируса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Запущена онлайн-платформа e-PR с услугами по продвижению бизнеса в СМИ. Об этом Rusbase рассказали представители проекта.

Запущена платформа с услугами PR для бизнеса в условиях пандемии коронавируса

На старте проекта можно будет выбрать и купить публикацию в СМИ из США, России, Китая, Казахстана, Украины и Белоруссии. Свое участие подтвердили, по данным сервиса, USA Today, CBS News и другие СМИ.

«Учитывая информационное поле вокруг всей сложившейся ситуации с эпидемией, каждый старается решить вопрос удаленной работы, чтобы при этом бизнес-процессы не останавливались», — говорится в сообщении сервиса.

Основателем проекта является Юрий Моша. В настоящее время в сервис вложено $180 тысяч. Это, по словам представителя компании, деньги основателя и шести инвесторов (все частные лица).

Монетизация площадки происходит за счет комиссий от продажи платных публикаций в СМИ. Также платформа предлагает дополнительные услуги — копирайтинг, перевод, под запрос клиентов разработка медиа-стратегий и их реализация.

Фото: Unsplash

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