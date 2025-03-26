На Дальнем Востоке предложили ввести новый сбор с проходящих через границу грузов

Правительство рассмотрит введение нового транзитного сбора в размере 0,5% от стоимости грузов, которые проходят через границу на Дальнем Востоке, рассказал источник РБК в одном из федеральных ведомств. По его словам, с такой инициативой выступил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Зачем нужен новый сбор? Собеседник отметил, что деньги от сбора предлагается направлять на поддержку приоритетных инвестиционных проектов в регионе и в Арктике, а также на создание инфраструктуры. Источник уточнил, что Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть эту идею и сформировать ответ «с учетом стратегической важности Дальнего Востока».

Сколько денег он принесет? РБК пишет, что по итогам 2024 года через пограничные пункты на Дальнем Востоке было перевезено товаров на $36,1 млрд. Если грузопоток сохранится на том же уровне, сбор может принести бюджету $180,5 млн (около 15,2 млрд рублей), отмечает издание.

Влияние на рынок. Введение нового транзитного сбора может привести к негативным последствиям, которые «превысят потенциальный эффект от его введения», заявил РБК представитель Минфина. «Речь идет в том числе о перераспределении товарных потоков, увеличении времени проведения госконтроля в пунктах пропуска и других негативных последствиях. Соответствующая позиция направлена в правительство», — отметил он.

Гендиректор транспортно-экспедиционной компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина считает, что инициатива может привести к издержкам для импортеров. «Они будут вынуждены задумываться о выборе маршрута, чтобы не переплачивать. Новый сбор приведет к сокращению грузоперевозок через дальневосточные пограничные пункты пропуска, а другие коридоры будут перегружены, что может привести к заторам в высокий сезон», — опасается эксперт.

Ранее, в марте, «Коммерсантъ» сообщил, что сроки и стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию в этом году значительно сократились. Теперь грузы доставляют за три недели, хотя раньше срок составлял два месяца, а ставки на перевозку снизились с $13–18 тыс. за контейнер до около $5 тыс. Опрошенные газетой эксперты связали это с глобальным сокращением российских закупок в КНР.

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