На Дальнем Востоке предложили ввести новый сбор с проходящих через границу грузов
Правительство рассмотрит введение нового транзитного сбора в размере 0,5% от стоимости грузов, которые проходят через границу на Дальнем Востоке, рассказал источник РБК в одном из федеральных ведомств. По его словам, с такой инициативой выступил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
- Новости
Зачем нужен новый сбор? Собеседник отметил, что деньги от сбора предлагается направлять на поддержку приоритетных инвестиционных проектов в регионе и в Арктике, а также на создание инфраструктуры. Источник уточнил, что Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть эту идею и сформировать ответ «с учетом стратегической важности Дальнего Востока».
Сколько денег он принесет? РБК пишет, что по итогам 2024 года через пограничные пункты на Дальнем Востоке было перевезено товаров на $36,1 млрд. Если грузопоток сохранится на том же уровне, сбор может принести бюджету $180,5 млн (около 15,2 млрд рублей), отмечает издание.
Влияние на рынок. Введение нового транзитного сбора может привести к негативным последствиям, которые «превысят потенциальный эффект от его введения», заявил РБК представитель Минфина. «Речь идет в том числе о перераспределении товарных потоков, увеличении времени проведения госконтроля в пунктах пропуска и других негативных последствиях. Соответствующая позиция направлена в правительство», — отметил он.
Гендиректор транспортно-экспедиционной компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина считает, что инициатива может привести к издержкам для импортеров. «Они будут вынуждены задумываться о выборе маршрута, чтобы не переплачивать. Новый сбор приведет к сокращению грузоперевозок через дальневосточные пограничные пункты пропуска, а другие коридоры будут перегружены, что может привести к заторам в высокий сезон», — опасается эксперт.
- Ранее, в марте, «Коммерсантъ» сообщил, что сроки и стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию в этом году значительно сократились. Теперь грузы доставляют за три недели, хотя раньше срок составлял два месяца, а ставки на перевозку снизились с $13–18 тыс. за контейнер до около $5 тыс. Опрошенные газетой эксперты связали это с глобальным сокращением российских закупок в КНР.
Фото на обложке: Art Konovalov / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 13 сентября ва ВЭФ-2023 стартует «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» Уже идет прием заявок по направлениям «Компьютерная графика и анимация» и «Геймдев» 13 сентября 18:06
- 2 Российские туристы будут получать двойной кешбэк за поездки на Дальний Восток Поручение об увеличении кешбэка в два раза Владимир Путин дал правительству РФ 12 апреля 20:07
- 3 Ozon запустил автоматизированную систему замеров крупногабаритных грузов Устройство справляется с объектами весом от 250 грамм до 1 тонны 19 июня 10:02
- 4 Импорт грузов в Россию из Китая резко снизился На этом фоне уменьшились сроки и стоимость перевозок контейнеров 13 марта 12:37