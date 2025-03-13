Импорт грузов в Россию из Китая резко снизился

Президент таможенного брокера КВТ Юлия Шленская, сообщила, что в период пандемии ставки на перевозку из Китая достигали $13–18 тыс. за контейнер, а сейчас на маршруте Шанхай—Москва они составляют около $5 тыс. «Грузов нет», — подчеркнула она, отметив, что март обычно демонстрирует рост, но в этом году наблюдается снижение.

С ноября по февраль тарифы на автомобильные и прямые железнодорожные перевозки из Китая в Россию снизились на 30%, а на морские доставки до портов Дальнего Востока — на 20%, добавил директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов. Он подчеркнул, что эта тенденция усилилась в феврале.

Почему дешевеет доставка? По мнению Суховерши, основная причина изменения — глобальное сокращение российских закупок в Китае, особенно в fashion-сегменте, который упал на 30–35%. «Зимние коллекции не распродали из-за теплой зимы, закупать новую ритейлерам сложно из-за высоких ставок по кредитам», — пояснил эксперт.

Замруководителя отдела закупок ILC Дмитрий Головачев соглашается, что снижение связано с дефицитом товаров из Китая, отправляемых в Россию. «Предложение на перевозку превышает спрос», — пояснил он.

Влияние ставки. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский считает, что повышение ключевой ставки негативно сказалось на закупках товаров, финансируемых за счет займов. По его оценке, спад в fashion-сегменте будет особенно заметен. Прогнозируемая инфляция в 7% на 2025 год также затронет сегменты «электроника и бытовая техника», а спад ожидается в категории «оборудование и машины».

Локальный рост. Замгендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян добавил, что в России активно развивается сектор микропроизводств, которому невыгодно закупать маленькие партии товаров из Китая. Эксперт отметил и общий тренд к сокращению импорта в пользу развития собственных мощностей из-за подорожания логистики и нестабильных сроков доставки.

В конце февраля представители рынка сообщили Forbes, что с начала 2025 года стоимость грузоперевозок морским и железнодорожным путями из Китая в Россию упала на 30–35%. Опрошенные эксперты связали это со снижением спроса со стороны импортеров и укреплением рубля.

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