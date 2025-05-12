СДЭК запустил услугу удобной доставки для продавцов Wildberries

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК презентовал новую услугу DBS (Delivery by Seller), ориентированную на продавцов маркетплейса Wildberries. Теперь они могут доставлять заказы напрямую покупателям, используя собственную логистику, сообщили Русбейс в СДЭК.

Важным достижением стало то, что данная интеграция с Wildberries по модели DBS реализована в России впервые. Продавцы теперь могут автоматизировать ключевые этапы доставки: создаваемые накладные по заказам с Wildberries синхронизируются с системами доставки, планируется необходимый объем упаковки и оптимальный тариф. Передача заказа происходит через специальный код от Wildberries, что делает процесс максимально прозрачным и безопасным, рассказали в пресс-службе компании.

Модель DBS предоставляет продавцам возможность использования маркетплейса как витрины для продаж, при этом позволяя заниматься остальными логистическими операциями отдельно. Подключиться к новой услуге можно, зарегистрировавшись в личном кабинете СДЭК в качестве юридического лица и следуя указаниям на сайте. В планы компании входит также запуск канала электронной торговли для калининградских продавцов, который позволит им осуществлять доставку продуктов в любую точку России.

В апреле СДЭК анонсировал новую услугу — вывоз с маркетплейсов. Она предназначена для продавцов, работающих на онлайн-площадках, и позволит оперативно забирать невостребованные товары и возвраты со складов.

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