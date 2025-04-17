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СДЭК представил сервис вывоза товаров со складов маркетплейсов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Международный логистический оператор СДЭК запускает новую услугу вывоз с маркетплейсов. Она предназначена для продавцов, работающих на онлайн-площадках, и позволит оперативно забирать невостребованные товары и возвраты со складов, рассказали Русбейс в компании.

СДЭК представил сервис вывоза товаров со складов маркетплейсов
  1. Новости

Для чего нужен сервис? По словам Артура Шафиева, менеджера продукта СДЭК, более 30% селлеров сталкиваются с необходимостью вывоза товаров из-за избыточных остатков, вызванных сезонным снижением спроса или образованием неликвидных запасов. Новая услуга поможет снизить затраты на хранение и избежать утилизации продукции, объяснили в пресс-службе.

Кто сможет воспользоваться сервисом? Сервис начнет работу со складов Ozon в Санкт-Петербурге, а в дальнейшем будет расширен на другие регионы России и станет доступен на таких площадках, как «Яндекс Маркет», «МегаМаркет» и Wildberries. Для оформления заявки продавцу необходимо воспользоваться личным кабинетом маркетплейса и предоставить необходимые документы.

  • В конце марта СДЭК запустил новый сервис автоматизированных возвратов с использованием мощностей складов фулфилмента. Он полностью исключает необходимость участия интернет-магазинов в обработке возвращенных товаров — вплоть до автоматического формирования документов.

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock / FOTODOM

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