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Производитель «Роллтона» откроет новый производственно-логистический центр в Серпухове

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Компания «Маревен Фуд Сентрал», известный производитель продуктов питания под брендами «Роллтон» и Bigbon, планирует в 2025 году начать эксплуатацию нового производственно-логистического центра на своей фабрике в Серпухове. Об этом заявил директор фабрики Сергей Еремин на пресс-конференции в ТАСС.

Производитель «Роллтона» откроет новый производственно-логистический центр в Серпухове
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Он отметил, что центр уже начали строить, и в 2025 году начнет действовать складское хранение. «Эти инвестиции должны заработать уже в конце этого года. <…> У этой фабрики будет еще одна пристройка, которая будет давать еще дополнительные объемы продукции», — отметил Еремин. Он добавил, что в настоящее время компания не имеет достаточной зоны хранения, что заставляет арендовать склады в соседних областях.

  • «Маревен Фуд Сентрал» является одним из крупнейших производителей продуктов питания в России, выпускающим более 1,5 млрд единиц продукции в год. Компания поставляет более 160 наименований товаров по стране и за ее пределами.

Фото на обложке: Parkin Srihawong / Shutterstock / FOTODOM

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