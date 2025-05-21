Производитель «Роллтона» откроет новый производственно-логистический центр в Серпухове

Компания «Маревен Фуд Сентрал», известный производитель продуктов питания под брендами «Роллтон» и Bigbon, планирует в 2025 году начать эксплуатацию нового производственно-логистического центра на своей фабрике в Серпухове. Об этом заявил директор фабрики Сергей Еремин на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что центр уже начали строить, и в 2025 году начнет действовать складское хранение. «Эти инвестиции должны заработать уже в конце этого года. <…> У этой фабрики будет еще одна пристройка, которая будет давать еще дополнительные объемы продукции», — отметил Еремин. Он добавил, что в настоящее время компания не имеет достаточной зоны хранения, что заставляет арендовать склады в соседних областях.

«Маревен Фуд Сентрал» является одним из крупнейших производителей продуктов питания в России, выпускающим более 1,5 млрд единиц продукции в год. Компания поставляет более 160 наименований товаров по стране и за ее пределами.

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