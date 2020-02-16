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eBay назвал самые популярные товары для взрослых в России
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Анна Бородкина
Торговая площадка eBay впервые раскрыла статистику по наиболее востребованным секс-товарам. Об этом пишет vc.ru
eBay назвал самые популярные товары для взрослых в РоссииАнна Бородкина
- В топ-5 самых отслеживаемых категорий вошли вибраторы (22%), презервативы (21%), фаллоимитаторы (14%), лубриканты (13%) и анальные пробки (8%),
- Среди покупок у росcиян лидируют: большой набор презервативов, V-образный вибратор для пар, лубрикант на водной основе, анальная пробка с кристаллом и фаллоимитатор на присоске. При этом отмечается, что презервативы фирмы My Size россияне в 7 раз чаще выбирали с большим диаметром, чем стандартные и уменьшенные,
- У женской аудитории в топ самых популярных товаров попали вибраторы, классические фаллоимитаторы и анальные пробки,
- Мужчины чаще всего заказывали мастурбаторы, игрушки, имитирующие оральные ласки и вакуумные помпы,
- Для пар самыми главными товарами стали V-образные вибраторы и эрекционные кольца с вибропулей.
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