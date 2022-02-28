Европейский центральный банк не исключил банкротства «дочек» Сбербанка в ЕС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии, а также две его «дочки» — Sberbank d.d. в Хорватии и Sberbank banka d.d. в Словении — испытывают серьезные проблемы на фоне российской спецоперации на Украине.

В банках фиксируется значительный отток депозитов «из-за воздействия геополитической напряженности на репутацию», что привело к ухудшению ликвидности, говорится в сообщении.

ЕЦБ отмечает, что пока «нет доступных мер с реалистичными шансами для ее восстановления».

«По оценкам ЕЦБ, Sberbank Europe и два его подразделения в банковском союзе становятся банкротами или имеют такую перспективу», — отмечается в заявлении.

Регулятор считает, что в ближайшем будущем Sberbank Europe, вероятно, не сможет выполнять обязательства перед клиентами по мере наступления сроков их погашения. Однако эту оценку еще должен подтвердить Единый совет по санации банков (Single Resolution Board).

Sberbank Europe AG (Сбербанк Европа) — это банковская группа, все акции которой принадлежат ПАО «Сбербанк». Sberbank d.d. и Sberbank banka d.d. вошли в состав группы в 2012 года.

24 февраля после начала российской военной операции на Украине США ввели санкции против «Сбера». Сбербанк попал в список CAPTA, это подразумевает ограничение на корреспондентские счета в США. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка и перейти к отклонению любыхе транзакций с участием банка или его «дочек». При этом американские банки не будут замораживать средства Сбербанка.

Санкции против «Сбера» также ввели власти Канады.

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