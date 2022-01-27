Интернет-торговля выступила против законопроектов о внесудебной блокировке сайтов с товарами без сертификации

Представители рынка интернет-торговли попросили правительство вмешаться в рассмотрение законопроектов, предполагающих внесудебную блокировку сайтов, на которых продается несертифицированная продукция. Новые правила могут привести к закрытию большого числа интернет-магазинов, считают участники рынка

Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направили Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Ассоциации попросили не принимать без обсуждения с отраслью законопроекты по ужесточению регулирования онлайн-торговли.

Один законопроект вводит внесудебную блокировку сайтов с пищевой продукцией без сертификации, второй вводит аналогичные меры в отношении всех категорий товаров.

В ассоциациях указали, что законопроекты приравнивают продажу товаров без сертификации через интернет к информации о способах самоубийства и производства наркотиков. Законодательная инициатива может привести к массовому закрытию интернет-магазинов, оборот которой в 2021 году достиг 3,1 трлн рублей, говорится в письме.

В 2021 году на 2,6 млрд заказов выявлено 7 тыс. нарушений, то есть для решения проблем с 0,0003% нарушений предлагается без суда блокировать любую площадку, отметил глава АКИТ Артем Соколов. «Это все равно что закрыть всю сеть из-за одного просроченного сырка», — провел аналогию с офлайн магазинами Соколов.

Крупнейшие российские маркетплейсы считают, что законопроеты требуют доработки, а чрезмерное регулирование может негативно отразиться на десятках тысяч предпринимателей, продающих товары на площадках. Они предлагают вводить другие способы борьбы несертифицированной продукцией, например, систему маркировки.

В декабре 2021 года АКИТ и РАЭК раскритиковали законопроект о внесудебной блокировке сайтов с БАДами в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину. В нем указывалось, что предложенная формулировка противоречива и ее можно трактовать как запрет на продажу продуктов, которые сами по себе не требуют сертификации

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