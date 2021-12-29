Интернет-торговля увидела риски в законопроекте о блокировке сайтов с БАДами без сертификации

Интернет-торговля раскритиковала законопроект о блокировке без суда ресурсов, которые продают в сети несертифицированные БАДы. Бизнес считает, что формулировки, используемые в законопроекте, могут привести к блокировке онлайн-магазинов с продуктами питания.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) раскритиковали законопроект в своем письме председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщили «Известия».

В документе вместо биологически активных добавок использован другой термин — «пищевые продукты, которые не получили оценку соответствия техрегламентам о безопасности и запрещены к обороту». В ассоциациях утверждают, что предложенная формулировка противоречива и создает серьезные риски. Ее можно трактовать как запрет на продажу продуктов, которые не прошли оценку соответствия, потому что они сами по себе вне регулирования.

Сейчас часть продуктов производители в принципе не обязаны сертифицировать, но их продажа всё равно разрешена. Например, речь о мясе, птице и рыбе, пояснили в АКИТ. Таким образом, если в онлайн-магазине будут продукты без оценки соответствия, заблокировать без суда смогут весь ресурс.

Большинство пищевых продуктов из-за зарубежных интернет-магазинов поставляют в посылках — это право пользователей почтовой связи защищено Всемирной почтовой конвенцией. Получается, что реализация предложенных в проекте норм противоречит ее положениям, отметили в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Ведь речь о товарах для личного потребления, а не для открытой продажи. Введение фактических запретов на такие покупки является прямым нарушением прав потребителей, считают в РАЭК.

Там отметили: неясно, почему можно ввезти в страну пищевой продукт, например, из туристической поездки, но нельзя купить его же через интернет-сайт. По словам аналитика РАЭК Карена Казаряна, законопроект фактически запрещает торговать в интернете крафтовой продукцией, например домашними тортами.

Также под запрет могут попасть различные экзотические соусы и специи, которыми торгуют на сайтах, реализующих японские, корейские, тайские продукты.

Законопроект 8 декабря 2021 года внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Его цель — ограничить продажи незарегистрированных в РФ БАДов в интернете. Депутаты предложили запретить распространение информации об онлайн-продаже пищевых продуктов, не прошедших оценку соответствия, обращение которых ограничено регулированием.

Авторы законопроекта уверены, что запрещать сайты, торгующие такими товарами следует без судебного решения. Среди всех продаваемых в интернете фальсифицированных товаров БАДы встречаются максимально часто, отмечается в пояснительной записке. Так, многие маркетплейсы в стране предлагают добавки без госрегистрации.