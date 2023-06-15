Wonder Family и партнер YellowRocks запустят новый фонд для финансирования eCommerce-стартапов

Wonder Family и партнер YellowRocks Роман Белодед создадут фонд для инвестиций в зарубежные eCommerce-стартапы. Его объем составит $10 млн. Liquida Fund будет готов инвестировать в каждый продукт, который запускается внутри экосистемы Wonder Family.
Экосистема Wonder Family Артема Голдмана и сооснователя образовательного холдинга «Нетология-групп» Максима Спиридонова договорились с партнером венчурного фонда YellowRocks.vc Романом Белодедом о создании фонда Liquida Fund для инвестиций в зарубежные eCommerce-стартапы. Объем фонда составит $10 млн, сообщил Forbes Артем Голдман.
Liquida Fund будет готов инвестировать в каждый продукт, который запускается внутри экосистемы Wonder Family, на основе прогноза маркетинговой стратегии и финансовых показателей.
Фонд намерен решить проблему недостатка ликвидности для закупки товаров, запуска новых продуктов и финансирования маркетинга, сообщили в компании.
Фото на обложке: William Potter /
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