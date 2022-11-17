Сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов вложил $500 тыс. в франшизу Elixir Family

Франшиза Elixir Family , которая позволяет предпринимателям выходить на рынок США через продажи на Amazon, получила $500 тыс. от сооснователя «Нетологии», венчурного инвестора Максима Спиридонова.

Об этом рассказал сам Спиридонов в своем Telegram-канале и подтвердил RB.RU глава Elixir Family Артем Голдман.

«Я снова сооснователь стартапа. Делаю самое большое для себя вложение в бизнес — до $500 тысяч в ближайшие месяцы. <…> Это глобальный health and wellness бренд. Его бизнес-модель — синтез четырех растущих рынков: e-commerce, франшизы, бизнес-образование и комьюнити», — сообщил Спиридонов.

Elixir Family, как сообщается на ее сайте, представляет собой «инновационную франшизу», которая позволяет другим предпринимателям открыть бизнес в США, запуская продукт на Amazon под ее брендом.

Компания отбирает франчайзи среди желающих, затем подбирает для каждого продукт для запуска, предоставляет фабрику для производства и сопровождает все этапы вывода продукта на Amazon.

Партнер Elixir Family получает 93% выручки, остальные 7% берет франшиза.

Elixir Family развивают cооснователь сервиса Visabot Артем Голдман (CEO в Elixir Family), CPO Владимир Загорский, Максим Спиридонов, СЕО legal-tech компании «Амулекс» Егор Коваленко и CEO Profit Whales Александр Нежник.

По словам Спиридонова, Elixir Family — это стартап с «единорожным» потенциалом, партнеры намерены построить компанию с капитализацией более $10 млрд к 2030 году.

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