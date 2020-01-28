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Опрос показал, какие инвестиции в электронную коммерцию бизнес сделает в 2020 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Kantar и Divante провели опрос среди гендиректоров, технических директоров и экспертов по электронной коммерции различных компаний, по результатам которого выявили тренды развития e-commerce и выяснили, какие инвестиции в эту отрасль запланировал бизнес на 2020 год.

Опрос показал, какие инвестиции в электронную коммерцию бизнес сделает в 2020 году

В исследовании отмечается, что одним из главных трендов в электронной коммерции в новом году будет безопасность.

«С развитием технологий, изменениями в модели покупок и поведении пользователей продавцам придется предлагать решения, обеспечивающие безопасность сделок», — говорится в материалах.

Топ-10 запланированных на 2020 год инвестиций в электронной коммерции:

  • безопасность — 21% инвестиций;
  • социальная коммерция — 20%;
  • мобильные приложения — 19%;
  • контент-маркетинг — 19%;
  • искусственный интеллект — 19%;
  • интернет вещей — 17%;
  • криптовалюта — 17%;
  • системы управления заказами — 16%;
  • алгоритмическое управление спросом и предложением — 16%;
  • мобильные платежи — 16%.

В 2019 году 33% инвестиций были сделаны в мобильные платежи, приложения и безопасность, 32% — в социальную коммерцию.

Результаты были получены на основе ответов более 250 респондентов из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии, Финляндии, Южной Кореи, Германии и США.

Фото: Unsplash

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29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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