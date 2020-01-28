Опрос показал, какие инвестиции в электронную коммерцию бизнес сделает в 2020 году

Kantar и Divante провели опрос среди гендиректоров, технических директоров и экспертов по электронной коммерции различных компаний, по результатам которого выявили тренды развития e-commerce и выяснили, какие инвестиции в эту отрасль запланировал бизнес на 2020 год.

В исследовании отмечается, что одним из главных трендов в электронной коммерции в новом году будет безопасность.

«С развитием технологий, изменениями в модели покупок и поведении пользователей продавцам придется предлагать решения, обеспечивающие безопасность сделок», — говорится в материалах.

Топ-10 запланированных на 2020 год инвестиций в электронной коммерции:

безопасность — 21% инвестиций;

социальная коммерция — 20%;

мобильные приложения — 19%;

контент-маркетинг — 19%;

искусственный интеллект — 19%;

интернет вещей — 17%;

криптовалюта — 17%;

системы управления заказами — 16%;

алгоритмическое управление спросом и предложением — 16%;

мобильные платежи — 16%.

В 2019 году 33% инвестиций были сделаны в мобильные платежи, приложения и безопасность, 32% — в социальную коммерцию.

Результаты были получены на основе ответов более 250 респондентов из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии, Финляндии, Южной Кореи, Германии и США.

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