«Лента» планирует открыть супермаркеты эконом-формата. Компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «Лента Эконом». Ритейлер объяснил, что собирается переформатировать некоторые существующие гипермаркеты.

Ритейлер «Лента» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Лента Эконом».

В «Ленте» сообщили, что новый товарный знаком необходим для запуска пилотного проекта. Компания планирует переформатировать некоторые существующие гипермаркеты.

По заявлению гендиректора «Ленты», в 2022 году покупатели перешли на дешевые товары. Ритейлер в прошедшем году расширил предложение товаров из низкого ценового сегмента, рассказывал Владимир Сорокин.

В последнем квартальном отчете «Ленты» говорилось, что покупатели начали сокращать расходы на непродовольственные товары и крепкие алкогольные напитки.

В сентябре 2022 года «Лента» открыла центр, в котором тестирует на покупателях продукты собственной торговой марки.

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