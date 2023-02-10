Экономика РФ пойдет в рост в середине 2023 года — Набиуллина

Экономика РФ в квартальной динамике начнет расти уже в середине 2023 года, спрогнозировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее тот же Центробанк давал прогноз на спад экономики в пределах 1-4%. Регулятор изменил прогноз с учетом «продолжающейся структурной перестройки российской экономики».
Российскую экономику в глобальном смысле ожидает рост уже в середине 2023 года. В динамике квартал к кварталу и в годовом выражении он начнется через несколько месяцев, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ожиданиям Центробанка, ВВП РФ в 2023 году изменится в пределах от минус 1% к плюс 1%, сказала Набиуллина. Ранее Банк России давал прогноз на падение экономики в пределах 1-4%. Регулятор изменил прогноз с учетом «продолжающейся структурной перестройки российской экономики».
На заседании в пятницу 10 февраля Центральный банк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Дальнейшие решения по ставке регулятор будет принимать на основе данных о динамике инфляции. По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5-7%.
Фото на обложке: ID1974 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Контент Disney пропадет с российских видеосервисов в марте 2023 года
- 2 Глава Еврокомиссии раскрыла детали десятого пакета санкций
- 3 Российская команда Storytel основала книжное издательство «Дом историй»
- 4 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
- 5 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
ВОЗМОЖНОСТИ
10 февраля 2023
10 февраля 2023
10 февраля 2023