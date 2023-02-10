Экономика РФ пойдет в рост в середине 2023 года — Набиуллина

Экономика РФ в квартальной динамике начнет расти уже в середине 2023 года, спрогнозировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее тот же Центробанк давал прогноз на спад экономики в пределах 1-4%. Регулятор изменил прогноз с учетом «продолжающейся структурной перестройки российской экономики».

Российскую экономику в глобальном смысле ожидает рост уже в середине 2023 года. В динамике квартал к кварталу и в годовом выражении он начнется через несколько месяцев, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ожиданиям Центробанка, ВВП РФ в 2023 году изменится в пределах от минус 1% к плюс 1%, сказала Набиуллина. Ранее Банк России давал прогноз на падение экономики в пределах 1-4%. Регулятор изменил прогноз с учетом «продолжающейся структурной перестройки российской экономики».

На заседании в пятницу 10 февраля Центральный банк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Дальнейшие решения по ставке регулятор будет принимать на основе данных о динамике инфляции. По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5-7%.

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