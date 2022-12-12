Только треть топ-менеджеров ждет восстановления российской экономики к 2025 году

Российские топ-менеджеры достаточно пессимистично оценивают ближайшие перспективы экономики РФ, показало исследование Ассоциации менеджеров «Будущее управленческих позиций».
Только треть считает, что восстановления экономики стоит ожидать к 2025 году (этот срок приводится во многих официальных прогнозах), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.
Почти половина (48%) предполагает, что это случится в 2027 году, а каждый седьмой уверен, что ждать восстановления придется до 2035 года.
Более 200 опрошенных топ-менеджеров считают, что продвижению вперед будут мешать сокращение темпов инновационного развития, обратная индустриализация (откат к прежним технологиям), увеличение разрыва в научной повестке между Россией и миром.
Фото на обложке: Unsplash
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