Только треть топ-менеджеров ждет восстановления российской экономики к 2025 году

Только треть считает, что восстановления экономики стоит ожидать к 2025 году (этот срок приводится во многих официальных прогнозах), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Почти половина (48%) предполагает, что это случится в 2027 году, а каждый седьмой уверен, что ждать восстановления придется до 2035 года.

Более 200 опрошенных топ-менеджеров считают, что продвижению вперед будут мешать сокращение темпов инновационного развития, обратная индустриализация (откат к прежним технологиям), увеличение разрыва в научной повестке между Россией и миром.

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