Россияне рассказали, на чем сэкономят в Новый год

Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, при этом те, кто все же решил устроить праздник, планируют сократить расходы на подарки родным и близким, елку и развлекательные мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Робот Займер».

На чем сэкономят россияне:

подарки родным и близким — 10,6%;

елка — 10,1%;

развлекательные мероприятия — 9,2%;

новый наряд к празднику — 8,1%;

праздничное застолье — 7,9%.

Реже всего россияне будут экономить на поездках к родственникам и друзьям (2,7% респондентов), а также на украшении дома — от этого отказываются лишь 2,3% граждан.

Значительная часть респондентов (35,7%) в целях сокращения расходов вообще не хочет отмечать Новый год и нести соответствующие затраты, а 13,4% заявили, что в праздничные дни не собираются ни в чем себе отказывать.

Эксперты отметили, что чем старше участники исследования, тем чаще они хотят сэкономить на покупке елки или организации праздничного застолья, а более молодые респонденты планируют снизить расходы на подарки близким или вообще не отмечать Новый год.

Исследование «Робот Займер» основано на ответах более 1 тысячи человек, собранных через соцсети с 13 по 27 декабря.

Фото: Unsplash