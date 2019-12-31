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Россияне рассказали, на чем сэкономят в Новый год

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, при этом те, кто все же решил устроить праздник, планируют сократить расходы на подарки родным и близким, елку и развлекательные мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Робот Займер».

Россияне рассказали, на чем сэкономят в Новый год

На чем сэкономят россияне:

  • подарки родным и близким — 10,6%;
  • елка — 10,1%;
  • развлекательные мероприятия — 9,2%;
  • новый наряд к празднику — 8,1%;
  • праздничное застолье — 7,9%.

Реже всего россияне будут экономить на поездках к родственникам и друзьям (2,7% респондентов), а также на украшении дома — от этого отказываются лишь 2,3% граждан.

Значительная часть респондентов (35,7%) в целях сокращения расходов вообще не хочет отмечать Новый год и нести соответствующие затраты, а 13,4% заявили, что в праздничные дни не собираются ни в чем себе отказывать.

Эксперты отметили, что чем старше участники исследования, тем чаще они хотят сэкономить на покупке елки или организации праздничного застолья, а более молодые респонденты планируют снизить расходы на подарки близким или вообще не отмечать Новый год.

Исследование «Робот Займер» основано на ответах более 1 тысячи человек, собранных через соцсети с 13 по 27 декабря.

Фото: Unsplash

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