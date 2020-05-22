Российский стартап Ecwid привлек $42 млн от Morgan Stanley и PeakSpan Capital

Основанный в России стартап Ecwid , предоставляющий программное обеспечение как услугу в сфере интернет-торговли, закрыл инвестиционный раунд на $42 млн. Лид-инвесторами выступили фонды Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital. Об этом говорится в сообщении компании.

Ecwid предоставляет малому бизнесу решение, позволяющее создать свой собственный онлайн-магазин за несколько часов. По оценкам экспертов, рынок программных продуктов для e-commerce к 2026 году может вырасти в 2 раза и достигнет почти $11 млрд.

Привлеченные средства будут частично направлены на выкуп акций у ранних инвесторов, включая фонды Runa Capital и iTech Capital, а также на двукратное расширение команды для продолжения роста компании на международной арене.

В совет директоров Ecwid вошел сооснователь и управляющий партнер PeakSpan Capital Фил Дур, а также управляющий директор и глава Morgan Stanley Expansion Capital Пит Чанг.

Ecwid был основан в 2009 году и с тех пор перевел часть команды в США. С момента основания компания привлекла инвестиций на сумму $49 млн.

Платформа предлагает предпринимателям весь набор инструментов электронной коммерции, включая доступ к ключевым торговым площадкам, среди которых Amazon и Google, а также возможность рекламировать и продавать свои товары в Instagram и Facebook.

Отмечается, что во время мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, количество новых клиентов компании выросло в три раза.

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