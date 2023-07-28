«Яндекс.Еда» добавила в приложение чат с курьером

«Яндекс.Еда» добавила в приложение возможность связываться с курьером в чате. Таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить не звонить в дверь.

«Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону», — отмечает пресс-служба сервиса.

Курьер также может воспользоваться чатом для связи с клиентом. После доставки заказа все сообщения в чате автоматически удаляются. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые сообщения, удалит их за нескольких секунд.

Чтобы написать в чат, нужно в приложении «Яндекс.Еды» нажать кнопку «Связаться с курьером», которая появится сразу после того, как сервис назначает доставщика на заказ.

В сервисе отметили, что не передают курьеру через чат персональные данные клиента.

В настоящее время функционал проходит финальное тестирование, доступен большинству клиентов «Еды». Затем он начнет работать для всех, кто пользуется сервисом, а еще для покупателей в «Маркет Деливери». Также в будущем появится и в «Яндекс.Лавке».

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