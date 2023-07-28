Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Еда» добавила в приложение чат с курьером

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Еда» добавила в приложение возможность связываться с курьером в чате. Таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить не звонить в дверь.

«Яндекс.Еда» добавила в приложение чат с курьером

«Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону», — отмечает пресс-служба сервиса.

Курьер также может воспользоваться чатом для связи с клиентом. После доставки заказа все сообщения в чате автоматически удаляются. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые сообщения, удалит их за нескольких секунд.

Чат с курьером Яндекс Еда

Чтобы написать в чат, нужно в приложении «Яндекс.Еды» нажать кнопку «Связаться с курьером», которая появится сразу после того, как сервис назначает доставщика на заказ.

В сервисе отметили, что не передают курьеру через чат персональные данные клиента.

В настоящее время функционал проходит финальное тестирование, доступен большинству клиентов «Еды». Затем он начнет работать для всех, кто пользуется сервисом, а еще для покупателей в «Маркет Деливери». Также в будущем появится и в «Яндекс.Лавке».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Еда» обучит курьеров ораторскому мастерству и телефонному этикету
  2. 2 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  3. 3 Ozon начал строительство крупнейшего в Казахстане логистического хаба
  4. 4 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
  5. 5 Самолетом, поездом, автомобилем: как оптимизировать бизнес на перепродаже товаров из Азии
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2023

AI Journey Science

31 июля 2023

«Дело в людях»

31 июля 2023

Твоё дело. Молодой предприниматель России

Все ВОЗМОЖНОСТИ