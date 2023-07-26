«Яндекс.Еда» обучит курьеров ораторскому мастерству и телефонному этикету

«Яндекс.Еда» и школа ресторанного сервиса Lucky Skills School обучат курьеров-партнеров проекта «Ultima Яндекс Еда» ораторскому мастерству и телефонному этикету, сообщил RB.RU представитель «Яндекса».
На тренинге по коммуникации и ораторскому искусству участники курса смогут укрепить навыки устного общения. Некоторые курьеры в опросе компании указали, что у них бывают спорные ситуации с клиентами или ресторанами, и они не умеют их разрешать.
Обучение курьеров-партнеров «Яндекс.Еды»
Еще один тренинг курса — профилактика эмоционального выгорания. Там участники узнают про инструменты, которые помогут организовать работу и отдых так, чтобы не накапливалась усталость и сохранялась продуктивность.
Также курьеров обучат вежливо и конструктивно общаться по телефону.
Курс «Ultima Яндекс Еда» и Lucky Skills School пройдет в офлайне в Москве. Обучение начнется 26 июля и продлится четыре дня. Для обучения команда отобрала курьеров, которые показывают высокие результаты.
«Ultima Яндекс.Еда» — это доставка из более чем 100 авторских ресторанов, среди которых Selfie, Maritozzo, «Сахалин», Ava и другие.
Фото на обложке: «Яндекс.Еда»
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