Сеть общепита «Еда и точка» будет добиваться смены нового названия McDonald's

Приморская сеть общепита «Еда и точка» намерена добиться через суд или переговоры смены нового названия McDonald's «Вкусно — и точка». На сходство названий первыми обратили внимание жители Владивостока.

Сеть работает с 2018 года, название «Еда и точка» зарегистрировано в качестве товарного знака в 2020 году. У компании есть штат сотрудников, цех и 20 филиалов, сообщил РИА Новости руководитель приморской сети Сергей Понкратов.

«Мы — реально работающая компания, мы — не те, кто решил на этой теме попиариться», — подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что сейчас компания подбирает юриста.

Сергей Понкратов также заявил, что не планируют на этом зарабатывать денег, только просят изменить название. Руководитель сети добавил, что представители «Вкусно — и точка» с ним не связывались.

Первые пятнадцать предприятий бывшего ресторана McDonald's в России 12 июня начали работать под брендом «Вкусно — и точка». До конца июня должно открыться свыше 200 предприятий. Глобально в сети все останется, как прежде: автораздача, киоски, кафе, доставка. В планах также сохранить и формат «МакКафе», но с новым названием, над которым пока думают.

Фото на обложке: «Еда и точка»