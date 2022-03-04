Суммарная выручка EdTech-компаний выросла на 70%

Суммарная выручка 100 лучших EdTech-компаний России за 2021 год выросла на 70%, до 73 млрд рублей. Лидером рынка в прошлом году стал образовательный холдинг VK — Skillbox Holding Limited.

Выручка холдинга за минувший год составила 10,4 млрд рублей, но проект все равно остается убыточным, следует из данных финансовой отчетности компании VK. По итогам прошлого года его EBITDA ушла в минус на 1,6 млрд рублей (снижение составило 15%), сообщили «Ведомости».

Выручка холдинга больше, чем у других крупных образовательных компаний. У онлайн-школы английского языка Skyeng и ее детского подразделения Skysmart выручка в прошлом году составила 6 млрд и 4 млрд рублей соответственно. У «Яндекс. Практикума» — 3,4 млрд рублей.

Успех на образовательном рынке Skillbox Holding Limited можно назвать технической победой, объяснила основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. VK последние несколько лет активно скупала и консолидировала доли в EdTech-компаниях.

Эксперты считают, что дальнейшей консолидации EdTech-рынка в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать и одна из ключевых причин – экономические санкции из-за событий на Украине.

Самым популярным ресурсом онлайн-образования в 2020–2021 годах стала платформа Skillbox, по данным Brand Analytics. Также в тройку лидеров вошли GetCourse и Skyeng. У всех образовательных платформ пик интереса приходится на осенний сезон — традиционное начало учебного года способствует росту интереса к образовательному сегменту. Вторая волна приходится на весну, но пиковые значения здесь ниже осенних, отмечается в исследовании.

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