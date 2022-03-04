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Суммарная выручка EdTech-компаний выросла на 70%

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Суммарная выручка 100 лучших EdTech-компаний России за 2021 год выросла на 70%, до 73 млрд рублей. Лидером рынка в прошлом году стал образовательный холдинг VK — Skillbox Holding Limited.

Суммарная выручка EdTech-компаний выросла на 70%

Выручка холдинга за минувший год составила 10,4 млрд рублей, но проект все равно остается убыточным, следует из данных финансовой отчетности компании VK. По итогам прошлого года его EBITDA ушла в минус на 1,6 млрд рублей (снижение составило 15%), сообщили «Ведомости».

Выручка холдинга больше, чем у других крупных образовательных компаний. У онлайн-школы английского языка Skyeng и ее детского подразделения Skysmart выручка в прошлом году составила 6 млрд и 4 млрд рублей соответственно. У «Яндекс. Практикума» — 3,4 млрд рублей.

Успех на образовательном рынке Skillbox Holding Limited можно назвать технической победой, объяснила основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. VK последние несколько лет активно скупала и консолидировала доли в EdTech-компаниях.

Эксперты считают, что дальнейшей консолидации EdTech-рынка в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать и одна из ключевых причин – экономические санкции из-за событий на Украине.

Самым популярным ресурсом онлайн-образования в 2020–2021 годах стала платформа Skillbox, по данным Brand Analytics. Также в тройку лидеров вошли GetCourse и Skyeng. У всех образовательных платформ пик интереса приходится на осенний сезон — традиционное начало учебного года способствует росту интереса к образовательному сегменту. Вторая волна приходится на весну, но пиковые значения здесь ниже осенних, отмечается в исследовании.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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