Крупные игроки EdTech-рынка и институты развития создадут ассоциацию цифровых инноваций в образовании

Участники займутся технологическим и социальным развитием отрасли, в частности, разработают отраслевые стандарты качества продуктов, сообщил RB.RU представитель будущей ассоциации.

Крупные представители EdTech-рынка совместно с институтами развития договорились создать ассоциацию цифровых инноваций в образовании.

Меморандум о сотрудничестве подписали Skillbox Holding Limited, «Нетология», «СберОбразование», Ultimate Education, MAXIMUM Education, «Умскул», «Алгоритмика», VK и институты развития — фонд «Сколково», ВЭБ.РФ, «ВЭБ Венчурс» и ИД «Просвещение».

Организация получит название Российская ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО).

EdTech-компании и институты развития будут работать над технологическим и социальным развитием отрасли: обеспечивать рынок труда специалистами в сферах информационных технологий и информационной безопасности, разработают отраслевые стандарты качества продуктов, будут организовывать тематические конференции и форумы.

Фото на обложке: Unsplash