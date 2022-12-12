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Крупные игроки EdTech-рынка и институты развития создадут ассоциацию цифровых инноваций в образовании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Крупные представители EdTech-рынка совместно с институтами развития договорились создать ассоциацию цифровых инноваций в образовании.

Участники займутся технологическим и социальным развитием отрасли, в частности, разработают отраслевые стандарты качества продуктов, сообщил RB.RU представитель будущей ассоциации.

Крупные игроки EdTech-рынка и институты развития создадут ассоциацию цифровых инноваций в образовании

Меморандум о сотрудничестве подписали Skillbox Holding Limited, «Нетология», «СберОбразование», Ultimate Education, MAXIMUM Education, «Умскул», «Алгоритмика», VK и институты развития — фонд «Сколково», ВЭБ.РФ, «ВЭБ Венчурс» и ИД «Просвещение».

Организация получит название Российская ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО).

EdTech-компании и институты развития будут работать над технологическим и социальным развитием отрасли: обеспечивать рынок труда специалистами в сферах информационных технологий и информационной безопасности, разработают отраслевые стандарты качества продуктов, будут организовывать тематические конференции и форумы.

Фото на обложке: Unsplash

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