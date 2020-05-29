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Начался отбор российских EdTech-стартапов, которые будут выведены на экспорт

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Ассоциация экспортеров образования, Ассоциация экспорта технологического суверенитета и Фонд первопечатника И. Федорова начали набор на экспортную акселерационную программу для EdTech, HRTech, TalentTech-проектов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаторов.

Начался отбор российских EdTech-стартапов, которые будут выведены на экспорт

Новый поток стартует 12 июня и продлится 4 недели. 20 участников, прошедших предварительный отбор, получат рекомендации по экспорту своего продукта. Приоритет отдается стартапам, которые рассматривают рынки Юго-Восточной Азии.

В программе запланированы 4 недели трекинга, мини-лекции, подготовка проекта к экспорту и доработка презентаций участников.

Три лучших проекта по итогам акселератора будут выведены на экспорт на базе центров российских технологий за рубежом. Для них будут подобраны зарубежные партнеры для дистрибуции или создания совместных предприятий. Для стартапов также предусмотрены инвестиции.

В программе могут принять участие проекты на уровне идеи, с MVP и первыми продажами, с устойчивыми продажами. Заявку можно подать по ссылке.

Фото: Unsplash

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