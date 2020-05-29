Ассоциация экспортеров образования, Ассоциация экспорта технологического суверенитета и Фонд первопечатника И. Федорова начали набор на экспортную акселерационную программу для EdTech, HRTech, TalentTech-проектов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаторов.

Начался отбор российских EdTech-стартапов, которые будут выведены на экспорт