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Россияне рассказали, сколько готовы тратить ежемесячно на образовательные курсы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис «Работа.ру» выяснил, нужны ли жителям России курсы дополнительного образования, и сколько они готовы тратить на их прохождение. В опросе приняли участие более 4500 респондентов из всех регионов страны.

Россияне рассказали, сколько готовы тратить ежемесячно на образовательные курсы

Больше половины (63%) отметили, что для их профессии важно время от времени проходить дополнительное обучение. Четверть указали, что для их специальности повышение квалификации необязательно, но они стараются самостоятельно заниматься и развиваться в профессии.

Только 12% участников исследования ответили, что им дополнительное образование не нужно совсем.

Отвечая на вопрос, проводит ли работодатель дополнительное обучение в компании, только 29% ответили утвердительно. При этом 87% опрошенных отметили, что, по их мнению, дополнительно обучение персонала должно входить в перечень обязанностей всех работодателей.

Сколько россияне готовы тратить на самообразование и развитие:

  • до 5 тысяч рублей в месяц — 80%;
  • до 10 тысяч рублей в месяц — 15%;
  • до 20 тысяч рублей в месяц — 3%,
  • более 20 тысяч рублей в месяц — 2%.
Фото: Unsplash

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