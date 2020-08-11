Россияне рассказали, сколько готовы тратить ежемесячно на образовательные курсы
Сервис «Работа.ру» выяснил, нужны ли жителям России курсы дополнительного образования, и сколько они готовы тратить на их прохождение. В опросе приняли участие более 4500 респондентов из всех регионов страны.
Больше половины (63%) отметили, что для их профессии важно время от времени проходить дополнительное обучение. Четверть указали, что для их специальности повышение квалификации необязательно, но они стараются самостоятельно заниматься и развиваться в профессии.
Только 12% участников исследования ответили, что им дополнительное образование не нужно совсем.
Отвечая на вопрос, проводит ли работодатель дополнительное обучение в компании, только 29% ответили утвердительно. При этом 87% опрошенных отметили, что, по их мнению, дополнительно обучение персонала должно входить в перечень обязанностей всех работодателей.
Сколько россияне готовы тратить на самообразование и развитие:
- до 5 тысяч рублей в месяц — 80%;
- до 10 тысяч рублей в месяц — 15%;
- до 20 тысяч рублей в месяц — 3%,
- более 20 тысяч рублей в месяц — 2%.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter