Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять растительные бургеры в рестораны Москвы

Группа компаний «Эфко» (производитель майонеза «Слобода») отгрузил первую партию растительных бургеров дистрибьюторской компании «Восток-Запад». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Эфко».

Продукт выпущен под брендом Hi и называется хайбургер. Объем поставки составил 500 кг.

Сначала хайбургеры могут появиться в ресторанах #Farsh и Fresh, с которыми сотрудничает «Восток-Запад». Также уже сейчас растительный фарш от ГК «Эфко» можно попробовать в Москве в ресторане BURO.TSUM в новом меню от бренд-шефа Владимира Чистякова – перце, фаршированным хайбиф фаршем.

Фото: пресс-служба «Эфко»

Конечная стоимость для потребителя такой единицы меню будет на уровне стоимости мясного блюда или не превышать его более, чем на 12%, уверяет производитель.

Хайбургер представляет собой котлету, изготовленную из комбинации растительных белков: соевого, горохового и рисового. По вкусовым и органолептическим свойствам повторяет мясо животного происхождения.

Фото: пресс-служба «Эфко»

Состав продукта полностью натуральный: цвет достигается за счет карамельного колера. Питательные свойства нового продукта сопоставимы с мясом: в растительной котлете весом 130 г содержится 16,3 г белка и калорийность составляет 316 ккал. Для сравнения, в среднем на 100 г нежирной говядины приходится 21 г белка.

Также хайбургер сбалансирован смесью растительных масел (рапсового, кокосового и подсолнечного), содержит Омегу-3 и дополнительно обогащен витаминами В7 и В12.

Данный продукт готовится быстрее мясной котлеты, хайбургер достаточно обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны.

В августе в Москве ГК «Эфко» проводила слепую дегустацию котлет из растительного сырья среди профессионалов HoReCa. В ходе исследования гостям предлагалось выбрать наиболее понравившуюся бургерную котлету без нейминга и опознавательных знаков бренда среди представленных образцов. Бургер Hi получил высокую оценку более 72% экспертов.

В планах компании к 2021 году выпустить другие растительные аналоги мяса: шницель и хайгетсы. Также компания планирует наладить поставки товаров в розничные каналы продажи.

Фото на обложке: пресс-служба «Эфко»