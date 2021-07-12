Создатель системы очистки крови «Эфферон» привлек 200 млн рублей

Евгения Хрисанфова
По данным пресс-службы, компания «Эфферон» получила 200 млн рублей в качестве инвестиций. Пи этом компанию оценили в 2 млрд рублей. Деньги вложил венчурный фонд «Фикс венчурс», созданный основателем ИТ-холдинга Fix и «Банка 131» Дмитрием Еремеевым.
Создатель системы очистки крови «Эфферон» привлек 200 млн рублейЕвгения Хрисанфова
Компания «Эфферон» разрабатывает устройства с полимерными сорбентами, которые помогают очищать кровь во время сепсиса или тяжелых состояний больных COVID-19. Была основана в 2016 году Иваном Бессоновым и Алексеем Морозовым. В 2020-м договорилась о сотрудничестве с биофармацевтической компанией «Нанолек». Резидент Научного парка МГУ и «Сколково».
Мы рады поддержать новый российский стартап с по-настоящему глобальным продуктом. Команда «Эфферона» создала и продолжает совершенствовать решения, которые уже спасают и помогут спасти жизни еще многих тяжелых пациентов.
Мы верим в отличные перспективы «Эфферона» на российском и глобальных рынках. «Фикс Венчурс» намерен и в дальнейшем технологически и финансово поддерживать рост компании и ее выход на новые рынки и продолжит инвестировать в другие быстрорастущие российские компании, имеющие глобальные перспективы.
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