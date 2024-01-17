В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «Эффиент»

В России зафиксировано снижение объемов выпуска в гражданский оборот применяемого для профилактики повторного инфаркта препарата «Эффиент» компании Eli Lilly. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минздрава.
Причины дефицита он не назвал, но сообщил, что информация о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала.Глава аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов заявил, что официальный дистрибутор «Эффиента» в России — компания «Сервье» — уведомил партнеров, что поставки препарата в страну были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет.
Американская Eli Lilly прекратила инвестиции в РФ, а также отменила новые клинические испытания в марте 2022 года в рамках антироссийских санкций. Кроме того, производитель приостановил поставки в страну не жизненно необходимых препаратов. В марте 2023 года Eli Lilly решила передать российский бизнес швейцарской Swixx Biopharma.
Фото на обложке: Unsplash
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