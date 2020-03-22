«Яндекс.Эфир» открыл платформу для пользователей с профессиональным видеоконтентом
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения пользователями профессионального видеоконтента. Об этом говорится в сообщении сервиса.
Раньше площадка показывала в основном телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другой традиционный для телеэфира контент.
В последнее время в «Яндекс.Эфире» появились популярные видеоблогеры. Теперь предложить свое видео могут все, кто создает видеоконтент высокого качества, уточняют в сервисе.
Лучший контент будет показываться в тематических каналах «Эфира», а также может быть показан на главной странице «Яндекса». Все ролики будут проходить модерацию.
Блогерам будут доступны различные способы монетизации, от показа мультироллов до нативной интеграции брендов в контент. Компания также планирует финансово поддерживать талантливых авторов, помогать им в создании и продвижении контента.
Новые возможности получат и блогеры «Яндекс.Дзена». Лучшие ролики будут автоматически попадать из «Дзена» в «Яндекс.Эфир».
Фото: Unsplash
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