«Яндекс.Эфир» открыл платформу для пользователей с профессиональным видеоконтентом

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения пользователями профессионального видеоконтента. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Раньше площадка показывала в основном телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другой традиционный для телеэфира контент.

В последнее время в «Яндекс.Эфире» появились популярные видеоблогеры. Теперь предложить свое видео могут все, кто создает видеоконтент высокого качества, уточняют в сервисе.

Лучший контент будет показываться в тематических каналах «Эфира», а также может быть показан на главной странице «Яндекса». Все ролики будут проходить модерацию.

Блогерам будут доступны различные способы монетизации, от показа мультироллов до нативной интеграции брендов в контент. Компания также планирует финансово поддерживать талантливых авторов, помогать им в создании и продвижении контента.

Новые возможности получат и блогеры «Яндекс.Дзена». Лучшие ролики будут автоматически попадать из «Дзена» в «Яндекс.Эфир».

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