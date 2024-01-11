«Эфко» планирует вложить до 9,4 млрд рублей в завод по производству кормовых ферментов

«Эфко» подписала соглашение с правительством Белгородской области о строительстве завода по производству кормовых ферментов. Инвестиции группы в проект могут составить 9,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Договор был подписан директором по инновациям «Эфко» Ростиславом Ковалевским и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По словам Ковалевского, «Эфко» активно сотрудничает с российскими научными центрами в сфере разработки технологий производства ферментов. В настоящее время специалисты компании завершают создание технологии производства целого ряда незаменимых для животноводческой отрасли ферментов.

Сегодня эти рынки почти целиком обеспечиваются иностранном продукцией, отмечает Ковалевский.

«Мы верим, что успешная реализация данного проекта позволит существенно повысить уровень продовольственной безопасности страны», — заключил он.

Производственная мощность будущего предприятия составит 2,4 тыс. тонн ферментов в год. Такие объемы позволят импортозаместить отрасль отечественным продуктом, отмечают в компании.

Оценочная сумма инвестиций в проект может составить 9,4 млрд рублей. В настоящее время ведутся работы по проектировке завода, запустить предприятие планируют в начале 2026 года.

Ранее в ноябре «Эфко» объявила об отказе от бизнеса по производству молочной продукции. Компания прекратила выпуск йогуртов «Слобода» и Liberty. Данный шаг в группе объяснили стремлением перенаправить ресурсы в другие проекты.

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