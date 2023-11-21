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«Эфко» откажется от выпуска йогуртов «Слобода» и Liberty

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский производитель соусов, растительных масел «Эфко» откажется от бизнеса по производству молочных продуктов. Компания сосредоточит мощности на растительных альтернативах для экспорта. Об этом рассказали в пресс-службе «Эфко».

«Эфко» откажется от выпуска йогуртов «Слобода» и Liberty

«Эфко» специализируется на производстве растительных масел, добавок, продуктов с заменителем мяса. Летом 2022 года ESG-проект акционеров «Эфко» Healthy Innovation провел первые поставки растительных альтернатив мяса в розничные сети ОАЭ. 

А летом этого года в «Эфко» рассказали о завершении сертификации сладких белков в ОАЭ и планах поставок компонента на рынок ближневосточной страны. Компания научилась получать белок, содержащийся только в редких тропических растениях, в лабораторных условиях. Один грамм сладкого белка по сладости равен 2 кг обычного сахара, инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Теперь «Эфко» сфокусируется на переработке масличных, растительных белков и жиров. Также продолжатся инвестиции в проекты по производству заменителей мяса и молока.

По словам исполнительного директора компании Сергея Иванова, российский рынок йогуртов является зрелым и насыщенным. Он пояснил, что для эффективного роста на таком рынке требуется глубокая интеграция с производителями молока. А «Эфко» два года назад отказалась от молочного направления, продав компанию «Зеленая долина».

Нынешнее решение Иванов назвал хотя и болезненным, но единогласным в совете директоров. В «Эфко» осознают, что лишают потребителей любимого продукта, но сейчас в ресурсах нуждаются другие проекты.

«Это и международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса. Это и начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке. Развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением природной пользы. И самое наше амбициозное и воодушевляющее направление – клеточное питание для здорового долголетия», — конкретизировал Иванов дальнейшие планы «Эфко».

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Он добавил, что накануне компания разослала ритейлерам уведомление, что с января 2024 года поставки йогуртов прекратятся. В сообщении в Telegram Иванов намекнул на некое противоречие между позиционированием компании как производителя растительных альтернатив с одной стороны и выпуском молочных продуктов с другой.

«Вроде двигаем и зажигаем с растительными альтернативами, а рядом продолжаем "креативить" с молочкой», — написал топ-менеджер.

«Эфко» выпускает питьевые и ложковые йогурты под брендом «Слобода». Помимо них под этой торговой маркой также выходят подсолнечное масло и некоторые соусы, в том числе кетчуп и майонез. Как пояснили RB.RU в пресс-службе, компания продолжит выпуск всего ассортимента торговой марки, помимо йогуртов, в прежнем режиме. 

Также в портфеле группы — бренд Liberty, под ним также выпускаются йогурты.

Фото на обложке: Unsplash

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