«Эфко» откажется от выпуска йогуртов «Слобода» и Liberty

Российский производитель соусов, растительных масел «Эфко» откажется от бизнеса по производству молочных продуктов. Компания сосредоточит мощности на растительных альтернативах для экспорта. Об этом рассказали в пресс-службе «Эфко».

«Эфко» специализируется на производстве растительных масел, добавок, продуктов с заменителем мяса. Летом 2022 года ESG-проект акционеров «Эфко» Healthy Innovation провел первые поставки растительных альтернатив мяса в розничные сети ОАЭ.

А летом этого года в «Эфко» рассказали о завершении сертификации сладких белков в ОАЭ и планах поставок компонента на рынок ближневосточной страны. Компания научилась получать белок, содержащийся только в редких тропических растениях, в лабораторных условиях. Один грамм сладкого белка по сладости равен 2 кг обычного сахара, инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Теперь «Эфко» сфокусируется на переработке масличных, растительных белков и жиров. Также продолжатся инвестиции в проекты по производству заменителей мяса и молока.

По словам исполнительного директора компании Сергея Иванова, российский рынок йогуртов является зрелым и насыщенным. Он пояснил, что для эффективного роста на таком рынке требуется глубокая интеграция с производителями молока. А «Эфко» два года назад отказалась от молочного направления, продав компанию «Зеленая долина».

Нынешнее решение Иванов назвал хотя и болезненным, но единогласным в совете директоров. В «Эфко» осознают, что лишают потребителей любимого продукта, но сейчас в ресурсах нуждаются другие проекты.

«Это и международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса. Это и начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке. Развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением природной пользы. И самое наше амбициозное и воодушевляющее направление – клеточное питание для здорового долголетия», — конкретизировал Иванов дальнейшие планы «Эфко».

Он добавил, что накануне компания разослала ритейлерам уведомление, что с января 2024 года поставки йогуртов прекратятся. В сообщении в Telegram Иванов намекнул на некое противоречие между позиционированием компании как производителя растительных альтернатив с одной стороны и выпуском молочных продуктов с другой.

«Вроде двигаем и зажигаем с растительными альтернативами, а рядом продолжаем "креативить" с молочкой», — написал топ-менеджер.

«Эфко» выпускает питьевые и ложковые йогурты под брендом «Слобода». Помимо них под этой торговой маркой также выходят подсолнечное масло и некоторые соусы, в том числе кетчуп и майонез. Как пояснили RB.RU в пресс-службе, компания продолжит выпуск всего ассортимента торговой марки, помимо йогуртов, в прежнем режиме.

Также в портфеле группы — бренд Liberty, под ним также выпускаются йогурты.

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