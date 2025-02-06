«Эфко» запустила производство конфет с новым заменителем сахара

«Эфко» начала производить первые в России конфеты со сладким белком браззеином. Это новая альтернатива сахару, сертифицированная на территории ЕАЭС летом 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Производство конфет осуществляется на базе мини-кондитерской "Эфко Арт" в Белгородской области, оснащенной всем необходимым для создания и отработки рецептур новых изделий. Со временем промышленное производство шоколада без сахара со сладким белком будет организовано на строящемся заводе "Эфко" в Тульской области», — отмечается в сообщении.

Компания использует браззеин в шоколадных конфетах с сухофруктами, фундучной пастой, вишней и ромом, малиной и другими добавками. Производитель также намерен выпустить линейку шоколада. «Эфко» доставляет конфеты с браззеином в Москву, Воронеж, Белгород и Алексеевку Белгородской области. В будущем география будет расширяться. В пресс-службе «Коммерсанту» сообщили , что компания ведет переговоры по включению конфет со сладким белком в ассортимент нескольких торговых сетей.

В «Эфко» утверждают, что сладость браззеина превосходит сахар в тысячу и более раз: «Если в обычной плитке шоколада содержится примерно 50 гр сахара, сладкого белка для того же вкуса нужно всего лишь 0,05 гр. Освободившееся в рецептуре пространство можно заполнить полезными ингредиентами, например, пищевыми волокнами».

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев заявил «Коммерсанту», что его компания два года тестировала браззеин, но «вкус шоколада и конфет отличался не в лучшую сторону от аналогов с сахаром или стевией». Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов сомневается, что продукция с браззеином будет популярна в массовом сегменте из-за высокой цены. Конфеты «Эфко» со сладким белком продаются за 1,2–2,7 тыс. рублей за упаковку из шести–девяти штук.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что спрос на здоровые сладости в России растет как за счет общего стремления потребителей к правильному образу жизни, так и за счет пациентов с диабетом.

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