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Растительное мясо Hi! от «Эфко» начали поставлять в розничные сети ОАЭ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ESG-проект акционеров «Эфко» Healthy Innovation провел первые поставки растительных альтернатив мяса в розничные сети Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом RB.RU сообщил представитель «Эфко». Сумму контрактов в компании не раскрыли.

Растительное мясо Hi! от «Эфко» начали поставлять в розничные сети ОАЭ

Речь идет о 45 магазинах крупных местных сетей Union Coop и Aswaaq. Растительное мясо представлено в ОАЭ тремя позициями: котлетами для бургеров, фаршем и фрикадельками Hi!

Экспериментальные продажи будут идти в июле-сентябре, по результатам компания примет решение о расширении географии и ассортимента.

«В России нам приходится объяснять, почему растительное мясо перспективно, почему у фудтех-технологии альтернативных белков и биосинтеза жиров есть будущее.На Ближнем Востоке такого разговора даже нет. Продовольственная безопасность там — национальный приоритет. И наши технологии дают возможность эту задачу решить», — сообщил исполнительный директор «Эфко» и руководитель направления Hi! Сергей Иванов.

В феврале 2022 года сообщалось о переносе штаб-квартира венчурного фонда Fuel For Growth акционеров «Эфко» в ОАЭ. В течение года планировалось организовать в новой локации пилотное производство ключевых проектных компаний фонда.

Фото на обложке: «Эфко»

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