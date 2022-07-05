Растительное мясо Hi! от «Эфко» начали поставлять в розничные сети ОАЭ

ESG-проект акционеров «Эфко» Healthy Innovation провел первые поставки растительных альтернатив мяса в розничные сети Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом RB.RU сообщил представитель «Эфко». Сумму контрактов в компании не раскрыли.
Речь идет о 45 магазинах крупных местных сетей Union Coop и Aswaaq. Растительное мясо представлено в ОАЭ тремя позициями: котлетами для бургеров, фаршем и фрикадельками Hi!
Экспериментальные продажи будут идти в июле-сентябре, по результатам компания примет решение о расширении географии и ассортимента.
«В России нам приходится объяснять, почему растительное мясо перспективно, почему у фудтех-технологии альтернативных белков и биосинтеза жиров есть будущее.На Ближнем Востоке такого разговора даже нет. Продовольственная безопасность там — национальный приоритет. И наши технологии дают возможность эту задачу решить», — сообщил исполнительный директор «Эфко» и руководитель направления Hi! Сергей Иванов.
В феврале 2022 года сообщалось о переносе штаб-квартира венчурного фонда Fuel For Growth акционеров «Эфко» в ОАЭ. В течение года планировалось организовать в новой локации пилотное производство ключевых проектных компаний фонда.
Фото на обложке: «Эфко»
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