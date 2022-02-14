Венчурный фонд Fuel For Growth акционеров «Эфко» запустит пилотное производство ключевых компаний в ОАЭ

Штаб-квартира венчурного фонда Fuel For Growth акционеров одного из лидеров отечественной пищевой промышленности компании «Эфко» переезжает в Объединенные Арабские Эмираты. В течение года планируется организовать в новой локации пилотное производство ключевых проектных компаний фонда.

Адаптировав технологии под местные климатические условия, компания намерена наладить в ОАЭ выпуск своих «здоровых инноваций» – растительного мяса, молока, сладких белков, жиров из микроорганизмов и прочих прорывных продуктов пищевой промышленности. Об этом сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Совладелец «Эфко» и председатель наблюдательного совета Fuel For Growth Сергей Иванов отметил, что Арабские Эмираты интересны фонду в качестве одного из крупнейших логистических центров мировой экономики.

«Отсюда очень удобно работать с потребителями на рынках Африки, Ближнего Востока и Азии», – говорит Сергей Иванов, подчеркивая, что у компании есть все шансы быть конкурентными на экспортных рынках региона.

Сотрудничество с ОАЭ, таким образом, обещает быть обоюдовыгодным. Климат и обилие сои и бобовых в регионе, как предполагают в «Эфко», позволит производить достаточное количество инновационных растительных продуктов как для местного рынка, так и для экспорта на перспективные ближневосточные рынки.

В Эмиратах фонд может надеяться привлечь дополнительные инвестиции, поскольку в стране активно развивается поддержка foodtech-направления. Например, запущен кластер FoodTech Valley.

Также фонд может рассчитывать на поддержку и других своих проектов в рамках концепта Healthy Innovation (Hi!) – например, Hi-fly (аэротакси), Hi-energy (водородные и твердооксидные топливные ячейки), Hi-materials (мембранные технологии) и др.

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Фото на обложке: Lubo Minar / Unsplash