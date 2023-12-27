МВД отказалось возбуждать дело по жалобе на торговлю поддельными кроссовками в Nikita Efremov

МВД отказалось возбуждать дело о торговле контрафактом в обувных бутиках Nikita Efremov. Экспертиза признала товары оригинальными. Жалоба на торговлю поддельными кроссовками известных брендов поступила в октябре, сообщалось об обысках и изъятии обуви.

Экспертиза признала оригинальными товары из бутиков Nikita Efremov. Тверское отделение МВД, куда поступила жалоба на торговлю контрафактной продукцией в магазинах, не стало возбуждать уголовное дело. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на владельца бизнеса Никиту Ефремова.

По результатам экспертизы, продаваемые в магазинах Nikita Efremov кроссовки Nike, Adidas и других брендов признаны оригинальными. МВД не нашло достаточного количества объективных данных для возбуждения уголовного дела.

Жалоба на торговлю контрафактом в бутиках Nikita Efremov поступила в октябре, сообщалось о проведении обысков и изъятии продукции из магазинов. Сеть Nikita Efremov позже сообщила, что обысков не было.

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