Financial Times узнала детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения планируют ввести в отношении горнодобывающего сектора и нескольких банков. Новые санкции согласуют к концу следующей недели, пишет газета.

Европейский союз намерен ввести запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль РФ в рамках девятого пакета санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. С предложением ввести данные ограничения выступит Еврокомиссия, отмечает газета.

Санкции планируют ввести против трех российских банков и запретить проведение с ними финансовых операций. Газета не уточнила, о каких именно банках идет речь.

Кроме того, Евросоюз собирается наладить контроль за экспортом в Россию возможных к применению в военной сфере технологий и ввести персональные санкции в отношении 180 граждан России.

Восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза был опубликован 6 октября. В него вошел в частности запрет на использование своих криптосчетов для россиян и резидентов РФ.

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