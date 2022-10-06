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Евросоюз опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций. Помимо криптовалютных ограничений для граждан России, пакет введет потолок цен на транспортировку нефти и запретит гражданам ЕС занимать руководящие должности в некоторых госкомпаниях.

Евросоюз опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций

Перечень новых санкций отражен в официальном журнале Евросоюза. Под ограничения ЕС попали 30 физических лиц, в числе которых глава ЦИК РФ Элла Памфилова, президент «Калашникова» Алан Лушников, певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.

Санкции также введены против семи юридических лиц – занимающийся производством банкнот «Гознак», машиностроительный завод «Авангард», бюро «Факел», корпорация «Иркут» и другие.

Новые ограничения также предусматривают введение базы для установки потолка цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам и другие касающиеся перевозки нефти санкции.

В новом пакете санкционных ограничений ЕС наложил запрет на использование своих криптосчетов для россиян и резидентов РФ.

Фото на обложке: ffikretow / Shutterstock

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