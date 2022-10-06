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Евросоюз запретил россиянам использование своих криптокошельков

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Евросоюз в восьмом пакете санкций наложил полный запрет на использование своих криптосчетов для россиян и резидентов РФ.

Евросоюз запретил россиянам использование своих криптокошельков

Новые меры предполагают ужесточение ограничений, которые действовали в рамках пакета санкций, принятого в апреле. Тогда власти ЕС запретили россиянам хранить на европейских криптосчетах и криптокошельках более €10 тыс. Теперь европейским компаниям нельзя оказывать услуги по хранению криптовалюты гражданам РФ.

В сентябре в Министерстве финансов допустили возможность запуска международных расчетов в криптовалюте в 2023 году. 

Накануне Евросоюз согласовал новые санкции в отношении РФ, пакет, в частности, содержит соглашение о введении предельных цен на российскую нефть и запрет на оказание IT и юридических услуг российским компаниям.

Фото на обложке: Unsplash

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