Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?

В восьмом пакете санкций Евросоюз наложил полный запрет на использование своих криптосчетов для россиян и резидентов РФ. Что это значит и что именно изменится, разбирается руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Каких кошельков касается запрет? Каких русских — граждан или резидентов, или пока не ясно?

В официальном документе, опубликованном Европейским Союзом, дано мало конкретики касательно запрета предоставления услуг по хранению криптовалют российских граждан и российских юридических лиц с использованием инфраструктуры европейских криптосервисов.

На этом фоне централизованные торговые площадки до сих пор воздерживаются от каких-либо комментариев и ожидают большей ясности от регулирующих органов ЕС.

Однако уже сейчас становится понятно, что такие криптовалютные биржи как FTX, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Binance, Gemini, Bitstamp будут вынуждены поддержать это ограничение, так как их основной операционный бизнес приходится на Европу и Северную Америку.

Читайте по теме:

Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу

Китайская версия блокчейна. Как в стране, где запрещены криптовалюты, готовят специалистов будущего

К слову, еще в мае 2022 года Coinbase заблокировал более 25 тыс. счетов россиян. Так же поступили южнокорейские торговые площадки — Bithumb, Upbit, Korbit и Gopax. FTX объявила о блокировке счетов только санкционных лиц из России. Binance ограничил доступ всем россиянам, установив лимит счета в €10.0 тыс.

На сегодняшний день уже известно, что одна из самых популярных peer-to-peer платформ LocalBitcoins, получившая еще в 2019 году лицензию финансового регулятора Финляндии, объявила о прекращении обслуживания российских пользователей и попросила их вывести свои активы одним платежом.

Текущая ситуация не является критичной. При негативном развитии событий площадки, решившие заморозить счета пользователей, ожидаемо дадут временное окно, в рамках которого инвесторы смогут осуществить вывод собственных средств. Поэтому на русскоязычных форумах и каналах бирж отсутствует какая-либо форма паники среди пользователей.

При этом найдутся те площадки, которые эти ограничения не поддержат. Как ожидается, их будет большинство.

Какие есть альтернативные способы распоряжаться средствами за рубежом?

OKX, Huobi, Gate.io, KuCoin, Bybit, Exmo.me после майских событий стали основными для пользователей из России. Сценарий с блокировкой на этих площадках в краткосрочной перспективе объективно маловероятен. OKX, Huobi и KuCoin зарегистрированы на Сейшельских островах и юридически могут себе позволить не подчиняются требованиям ЕС.

Гонконгская Gate.io и сингапурская Bybit также могут проигнорировать ЕС. Площадка Exmo.me была исключительно создана для российских, белорусских и казахских пользователей и находится под контролем «ЭКСМО РБК ТОО», зарегистрированной в Казахстане.

При самом невероятном сценарии, в котором централизованные площадки единогласно откажутся обслуживать счета россиян, пользователи сохранят возможность осуществлять обменные операции на децентрализованных площадках UniSwap, PancakeSwap и прочих без каких-либо существенных проблем.

Как сейчас себя обезопасить — вывести валюту? Или сделать что-то еще?

В рамках ограничений регуляторных рисков каждому пользователю советую рассмотреть доступные и безопасные способы альтернативного хранения криптоактивов. Основной, наиболее безопасный, и простой способ защитить свои активы — это использовать некастодиальные кошельки, которые подразумевают за собой отсутствие лица-кастодиана который имеет полный доступ к счету пользователя.

Наиболее приемлемы онлайн-кошельки MetaMask и Trust Wallet, которые обладают защитой в виде seed-фразы из 12-24 английских слов, благодаря которым можно получить доступ к счету в любое время и с любого девайса. Кроме того, можно рассмотреть холодные аппаратные кошельки Ledger и Trezos, которые дают индивидуальный доступ владельцу seed-фразы.

Читайте также: Вне закона. Почему криптоинвестору так легко стать жертвой мошенников и так сложно вернуть украденное

В связи с геополитическими событиями Ledger и Trezos больше не поставляют свою продукцию в РФ, но их можно купить у посредников на известных маркетплейсах.

Можно также использовать менее удобные, но не менее безопасные холодные кошельки, предназначенные исключительно под каждую отдельную криптовалюту — Bitcoin Core, Litecoin Core и прочие. Однако в этом случае пользователю придется самостоятельно устанавливать каждый кошелек на ПК и синхронизироваться с блокчейном соответствующей криптовалюты, что займет очень много времени и пространства на жестком диске компьютера.

Фото на обложке: Shutterstock / Rabanser